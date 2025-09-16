犯罪グループが世界的アスリートを狙っている──。今年2月、シアトル・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）の自宅に強盗が侵入していたことがわかった。米ニューヨークに本部を置く「AP通信」など、複数の海外メディアが報じている。【写真】大谷の投稿に映り込んでいた「ゆったりニットの部屋着」。他、真美子さんとデコピンの「白パーカー私服でお出かけ姿」など全国紙の国際ニュース