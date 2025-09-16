【新華社アルタイ9月16日】9月に入り、中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州のアルタイ地区を流れる額爾斉斯（エルティシ）川のほとりでは秋の気配が深まりつつある。川面は輝き、両岸に広がる森は色づき、一帯は静けさに包まれている。（記者/阿曼）