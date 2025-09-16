テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。笑い飯・西田幸治が「そば屋ってエラそうじゃない？」と呟くと一同が大爆笑。とにかく明るい安村も「うどん屋より緊張しますね」とうなずいた。さらば青春の光・森田哲矢は「すみません…。ウチ、実家がそば屋なんですよ…」と告白。安村は「珍