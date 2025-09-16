NPBエンタープライズは、今月19日の巨人―広島戦（東京D）で「侍ジャパンDAY」と題した冠協賛試合を行うと16日に発表した。09年の第2回WBCに日本代表を監督として率い、世界一に導いた原辰徳氏が始球式に登場する。同日は、侍ジャパン選出経験のある巨人選手の直筆サイン入りグッズがあたるフォトブースも設置。先着2万人に侍ジャパン特製応援うちわの配布も行われる。