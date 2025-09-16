大雨で水没した地下駐車場。排水作業はようやくきょう終わる見込みですが、車の被害は約280台に増えそうです。 【写真を見る】「浮いて流され、だんご状になって…」大雨で地下駐車場が水没 約280台の車が被害 観測史上最大の1時間雨量で止水板上げられず 三重・四日市市 水しぶきを上げながら駐車場の中を進む車…停まっている車は水に浸かっています。今月12日の夜、三重県四日市市で観測史上最大の1時間雨量123.5ミリの雨が降