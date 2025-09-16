高知県内は、9月16日も広く晴れて気温がぐんぐん上がり、高知県四万十市江川崎では2日連続で35度以上の猛暑日となりました。県内は、16日も広く晴れて気温が上がり、気象台によりますと県内16観測地点のうち15地点で30度以上の真夏日となりました。このうち四万十市江川崎では、15日の最高気温37.1度に続き、35.9度と2日連続で猛暑日となっています。また四万十市中村で34.9度窪川で33.3度など県内は厳しい残暑が続いています。四