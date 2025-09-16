１４日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、「この一口に命をかけろ」シリーズの第４８弾「賞金１０万円争奪！ききクリームパン〜！！」が行われた。久々の全員に痛い罰ゲーム付き企画。今春の体調不良による休養から復帰した浜田雅功（６２）も１２種類のクリームパンの中から「ローソンクリームパン４個入り」をきき味で当てる問題に挑戦。回答前に正解だったら、ガキ使メンバーを「全員端から