¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤BRAND-NEWMORNING¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢É×¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¡Ê53¡Ë¡¢22ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£10·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À­¤ÎÊý¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×