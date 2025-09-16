アメリカのトランプ大統領は、ニューヨーク・タイムズ紙の記事で名誉を棄損されたとして、150億ドル規模の損害賠償を求める訴訟を起こす意向を示しました。トランプ大統領は15日、自身のSNSで、記事によって名誉を棄損されたなどとして、ニューヨーク・タイムズ紙を相手取り、150億ドル、日本円でおよそ2兆2000億円の損害賠償を求める訴訟を起こす意向を明らかにしました。トランプ氏は去年のアメリカ大統領選で、同紙が紙面1面で