アメリカのトランプ政権が日本から輸入する自動車などへの関税について、きょう午後から15％に引き下げました。トランプ政権は、日本から輸入する自動車への関税について、現地時間の16日午前0時1分、日本時間の午後1時1分から引き下げました。これで、乗用車と自動車部品への関税はこれまでの27.5％から15％になりました。また、「相互関税」についても軽減措置を適用し、従来の関税率が15％を超える品目については、税率の「上乗