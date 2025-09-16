市営住宅の床に残されていたヒグマの足跡＝16日、北海道三笠市（道警提供）16日午前10時40分ごろ、北海道三笠市幾春別川向町の平屋建て市営住宅内に、ヒグマ1頭が居間の窓ガラスを割って侵入し、開けっ放しにしていた玄関から出て行った。室内には住人の京野みよ子さん（81）がいたが、けがはなかった。道警によると、ヒグマは体長約1.2メートル。室内に荒らされた跡はなく、ヒグマが滞在したのは数秒から十数秒だったとみられる