「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１６日、平和島）鈴木孝明（２７）＝埼玉・１２３期・Ｂ１＝が１６日の４日目５Ｒを５コースからまくって１着。予選を６戦２勝、２着１回、３着３回のオール３連対でまとめて準優進出を決めた。元々、足色は良かったが、「回転を上げて一番良かったと思います」とさらなる上積みに成功。１７日の準優１２Ｒは３号艇で登場するが、「出足を中心にいいですね。行き足もしっかりし