広島市中区で開かれた「HOPe」の法人化に向けた総会＝16日午後広島県などで構成し、核兵器廃絶に取り組む任意団体「へいわ創造機構ひろしま」（HOPe）は16日、組織の法人化に向けた総会を広島市で開いた。将来的に非政府組織（NGO）として国連で活動することを視野に入れた取り組み。11月にも県が出資しない一般社団法人に移行する。法人の理事長に就く阿部信泰元国連事務次長は「核廃絶は一日も早く実現しないといけないとい