長崎県警は16日、賭けマージャンを複数回行ったとして、賭博容疑で、県南部の警察署に所属する50代男性警部ら警察官計5人を書類送検したと明らかにした。送検は1日付。「親睦を図るためだった」などと容疑を認めているという。