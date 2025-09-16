大学入試センターは16日から受け付け開始となった来年1月実施の大学入学共通テストの出願総数が、同日午後5時時点で2945人だったと発表した。今回から出願者が直接オンラインで手続きする方式となり、検定料を支払って出願完了となる。試験は来年1月17、18日に実施される。昨年までは高校を通じた郵送のやりとりが中心で、初日の午後5時時点で1万400人が出願していた。