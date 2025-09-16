広島の岡本駿投手（２３）が１６日、先発調整を行うため、出場選手登録を抹消された。岡本はドラフト３位で甲南大から入団すると、オープン戦でアピールに成功し、ルーキーで唯一の開幕１軍入り。５月１３日・巨人戦（マツダ）ではプロ初勝利をマークするなど、ここまで中継ぎで４１試合に登板し、１勝１敗、防御率２・８８としていた。荷物整理のため、マツダスタジアムを訪れた右腕は、「監督やコーチから『間合いやベース