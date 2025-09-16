スノーピークは、ローソンとコラボレーションし、スノーピークが監修した商品を9月16日から関東甲信越地区（新潟県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）のローソン店舗（約4600店：8月末時点、「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く）で発売する。ローソンにいてスノーピークとコラボレーションした商品を発売することは初となる。ローソンは、「私たちは“みんなと暮らす