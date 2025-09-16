ストライプインターナショナルが展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「オズワルド」を9月19日にECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。Areeamは、“好きが詰まった洋服で心から輝ける自分に・・・”をコンセプトに、インフルエンサー、Youtuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランド。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開している。左