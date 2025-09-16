スノーピークは、今年秋冬のアパレルから、新たなダウンアイテムシリーズとなる「Seamless Quilted Down」シリーズを全国のスノーピークの直営店舗およびオンラインストアで9月19日に発売する。「Seamless Quilted Down」シリーズは、今年秋冬のアパレルから新たに登場するダウンアイテム。2枚の高密度生地を縫い目が表に出ないように織組織からシームレスに繋ぎ、非フッ素（C0）撥水加工とストレッチ加工を施したオリジナル素材を