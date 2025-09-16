KabuK Styleは、旅行サブスクリプションサービス「HafH（ハフ）」で、韓国行き航空券が当たる「韓国空旅ガチャ」を9月12日から30日まで提供する。日本向けサービス利用者がキャンペーンコインパックを購入すると、特典としてガチャを1回挑戦できる。15％の確率で韓国行き片道航空券が獲得できる。出発地は8か所から選べ、当選後に出発地に応じて韓国側の目的地を選べる。キャンペーンコインパックの価格は300コインが10,500円。フ