アマゾンジャパンは9月16日、プライム会員限定セール「プライム感謝祭」を、10月7日 0:00〜10日 23:59まで初の4日間にわたって開催すると発表した。2025年の「プライム感謝祭」は初の4日間開催。先行セールもあわせ7日間にかけて展開される「プライム感謝祭」は、毎年10月に開催されるAmazonプライム会員限定セール。大型家電、家具、日用品、食品、ビューティーなど、幅広いカテゴリーから200万点以上の商品を特別価格で提供する