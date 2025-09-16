ヤマハ発動機は10月18日より、京浜フェリーボートの協力のもと、手軽にボートクルージングを楽しめる体験サービス「e-Float Terrace」を、横浜みなとみらい地区(神奈川県)にて開始する。ヤマハ発動機、ボートクルージング体験サービス「e-Float Terrace」「e-Float Terrace」では、同社製の次世代電動操船システム「HARMO(ハルモ)」を搭載したボートを使用。「HARMO」は、電動モーターを動力とする推進器ユニットと、直感的な操作