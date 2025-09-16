フォレスト出版は9月8日、独立・起業を考えている人向けの入門書『これだけは知っておきたい「独立・起業」の基本と常識 改訂版』(高橋敏則・著)を刊行した。フォレスト出版『これだけは知っておきたい「独立・起業」の基本と常識 改訂版』(高橋敏則・著)著者は、経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングを行う高橋会計事務所代表の高橋敏則氏。高橋氏は、初めての独立・起業を実現するために必要な多くの業務