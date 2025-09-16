筋トレで健康的な肉体を作っている人は、どんな工夫をしているのか。日本体育大学体育学部教授で、ボディビルダーとしても活動している岡田隆さんは「最近はさまざまな種類のプロテインが売られているが、筋トレ目的であればスタンダードなプロテインを買ったほうが良い。ただ、飲むときにはいくつか注意すべきことがある」という――。（第1回）※本稿は、岡田隆『筋トレ効果を最大化するタンパク質戦略いつ、何で、どう摂るか