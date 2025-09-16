北海道警士別署は16日、士別市の自宅に火を付けて夫を殺害したとして、現住建造物等放火と殺人の疑いで、同市西2条、無職岩崎明子容疑者（76）を逮捕した。逮捕容疑は3月25日未明、士別市にあった自宅に火を付け、夫の信幸さん（81）を急性一酸化炭素（CO）中毒で殺害した疑い。道警によると、木造2階建てが全焼。当時4人暮らしで、岩崎さんは1階寝室のベッドの上で見つかった。岩崎容疑者と40代の娘が搬送され、50代の息子