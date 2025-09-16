【ロサンゼルス＝後藤香代】ＡＰ通信は１５日、日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチローさん（５１）の米ワシントン州シアトル近郊の自宅が今年２月、強盗被害に遭っていたと報じた。容疑者の男（２９）は８月、別の事件で逮捕された。報道によると、男は２月９日にイチローさん宅に侵入し、寝室のドアを押さえて抵抗した妻の弓子さんに、ドアの隙間から催涙スプレーをかけるなどした疑い。弓子さんがドアを閉めるなどし