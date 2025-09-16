東京・両国国技館で開催中の大相撲秋場所で、東前頭２枚目伯桜鵬（２２＝伊勢ケ浜）の化粧まわしが?かわいい！?と話題となっている。この化粧まわしのデザインは、２人の力士が座って焼き肉を食べている、というもの。ただその絵は、化粧まわしではあまり見かけることがない非常にユーモラスなものだ。そのためＳＮＳには「伯桜鵬関の化粧まわし、なんか可愛い」「伯桜鵬の新しい化粧まわし！お相撲さんが食事しているところ