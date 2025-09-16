日本サッカー殿堂掲額式典が１６日、都内のＪＦＡサッカー文化創造拠点ｂｌｕｅ―ｉｎｇで行われ、元日本代表ＤＦ井原正巳氏をはじめ、女子日本代表監督を務めた鈴木保さん（故人）、元女子代表の半田悦子さん、木岡二葉さん、高倉麻子さん、野田朱美さんが掲額された。仕事のため、式典に出席できなかった井原氏はビデオメッセージで関係者へ感謝の言葉を語った上で「９歳でサッカーをはじめ、人生をささげてきた。１９９３年