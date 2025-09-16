■全国の17日（水）の天気低気圧が北海道付近を通過し、前線が北日本を南下するでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、前線付近は雨雲が発達しやすくなりそうです。北海道では午前を中心に雨が降り、激しく降る所があるでしょう。東北や北陸も、朝には雨が降りだし、激しく降って大雨となる所がありそうです。土砂災害などに注意するとともに、落雷や激しい突風にもご注意ください。関東から九州は、晴れ間が出ますが、