大分市のドラッグストアで、買い物をしていた女性会社員のスカートの中を携帯電話で盗撮しようとしたとして、28歳の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、大分市坂ノ市中央に住む会社員の男（28）です。 警察によりますと、男は今年4月22日の午後9時40頃、大分市内のドラッグストアで、30代の女性会社員の背後から近づき、スカートの下に携帯電話を差し入れて下着を撮影しようとした疑い