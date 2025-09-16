同世代のかわいい女子をひとまわりも年の離れたおっさんに持って行かれたら、「どうして俺らじゃダメなの？」と不思議に思ってしまうもの。年上男性が評価されているのはどんなポイントなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケート調査を参考に「同い年では正直物足りない…『年上男性』ならではの魅力」をご紹介します。【１】エッチありきではなく、精神的な充足を大事にしてくれる「『会うたび