９日、山西省永済市の卿頭鎮張坊村にある私設図書館で、子どもと交流する杜徳建さん。（永済＝新華社記者／楊晨光）【新華社太原9月16日】中国山西省永済市の張坊村に住む杜徳建（と・とくけん）さん（64）は、1981年に農村の教師となった。村民の中には農業技術に関する知識不足からさまざまな困難に直面する人も多く、幼い頃から本や新聞を読むのが好きだった杜さんは、結婚のために用意した住まいを改装して私設図書館とし、