日本サッカー協会は１６日、文京区にあるｂｌｕｅ―ｉｎｇ！（ブルーイング）で今年度の第２１回日本サッカー殿堂掲額式典を開催した。元日本代表ＤＦで国際Ａマッチ１２２試合出場（５得点）と活躍し、１９９８年フランスＷ杯で主将を務めた井原正巳氏（欠席）、鈴木保氏（元日本女子代表監督、故人）、半田悦子氏、木岡二葉氏（欠席）、高倉麻子氏、野田朱美氏（いずれも元日本女子代表選手）の６人が掲額者となった。井原氏