◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第１節町田―ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）ついにアジアでの戦いが始まる。町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウルとホームで対戦する。先発が発表され、町田はＤＦ昌子源、ＦＷ相馬勇紀らが先発に名を連ねた。ＦＷオセフン、ＦＷナサンホの韓国コンビも先発で出場。ベンチメンバーには１１日にウェスタンＵから加入したＤＦ