Ｊ１で２位の鹿島は１６日、茨城・鹿嶋市内で第３０節浦和戦（埼玉）に向けたトレーニングを行った。＊＊＊練習終盤、ピッチに「上げろ！」という声が響いた。声の主は鬼木達監督。トレーニングメニューの説明を聞く選手たちに対して、自ら“実演”して「声」を求めた。１１対１１の形で戦術を確認するメニューにおいて、ボールが中盤に渡ると、ＧＫ、ＤＦ陣から一斉に「上げろ！」と声が響いた。前節・湘南戦（３〇