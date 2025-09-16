スマートフォンの使用を1日2時間までとする愛知県豊明市の条例案。9月16日、委員会で可決され、本会議でも可決・成立の公算です。16日の豊明市議会の建設文教委員会では、小浮市長が提出した「スマホ等適正使用推進条例案」が審議されました。月岡修一市議：「提出していただいたことに対して、本当に喜んでおります。携帯さえあれば世界中の人とつながれる、これが一つ、悪に入る大きなきっかけにもなるわけです」藤江