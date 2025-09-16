１６日、国務院新聞（報道）弁公室が農業・農村をテーマに開いた「第１４次５カ年規画（２０２１〜２５年）の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京9月16日】中国国務院新聞（報道）弁公室は16日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開き、農業農村部の韓俊（かん・しゅん）部長、張興旺（ちょう・こうおう）副部長、麦爾丹・木蓋提（マイアルダン