日本原子力発電敦賀原発2号機＝2024年7月、福井県敦賀市日本原子力発電は16日、敦賀原発2号機（福井県敦賀市）の再稼働を目指し、周辺断層に関する現地での追加調査に着手したと発表した。同2号機は昨年、原子力規制委員会の再稼働審査で初の不合格となり、原電は先月、県と市に追加調査計画の概要を報告していた。調査は、原子炉建屋周辺の地下約30メートルにトンネルを掘り、岩盤面を直接確認するなどして断層の活動状況や連