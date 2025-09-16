栃木県警は16日、県内の男性（18）の遺体を乗用車のトランクに乗せて遺棄したとして、死体遺棄の疑いで、自称同県高根沢町宝積寺、無職野本直希容疑者（23）と、自称同町寺渡戸、無職山本樹容疑者（23）を逮捕した。組織犯罪対策1課によると、両容疑者が16日、県警さくら署に出頭し、車のトランク内の遺体を見せたという。数日前から男性が家に帰ってこないと、家族が15日、県警に届けていた。逮捕容疑は、共謀して16日午前0