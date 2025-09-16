記者会見する「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」運営委の田村謙治マネージング・ディレクター＝16日午後、札幌市北海道夕張市で30年以上続く「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」を主催してきたNPO法人が破産手続きの開始決定を受けた問題で、新たな運営委員会が16日、札幌市で記者会見し、今年の映画祭の詳細を発表した。10月17〜20日に夕張市と隣の栗山町で開催し、現時点で38作品を上映する予定。名称は「