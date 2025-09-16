特別養護老人ホーム「サンシティ北条」で、介護の取り組みについて説明を受ける福岡厚労相（右端）＝16日午後、松山市福岡資麿厚生労働相は16日、人手不足の介護現場の負担軽減に向け、人工知能（AI）やロボットなど「介護テクノロジー」の利用を後押ししていく考えを示した。松山市の特別養護老人ホーム（特養）を視察後「職場環境の改善や生産性向上のさらなる推進に取り組む」と記者団に述べた。視察した特養の「サンシティ