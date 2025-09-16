東京ディズニーシーで報道陣に公開された「ディズニー・ハロウィーン」のプログラム＝16日午後、千葉県浦安市オリエンタルランドは16日、千葉県浦安市の東京ディズニーランドとディズニーシーで17日から始まる秋のイベント「ディズニー・ハロウィーン」のプログラムを報道陣に公開した。ディズニー映画の悪役たちが主役となるパレードや期間限定メニューを10月末まで楽しめる。ディズニーシーでは、ミッキーマウスらがパンプキ