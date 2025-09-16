名古屋市東区にある名古屋市医師会急病センター。土日や祝日も診察を行っています。 【写真を見る】「え？どこでもらったんだろう…」3連休最終日は急病センターで新型コロナ陽性相次ぐ リンゴ病も“警報”指標超え インフルエンザ流行も「例年より早い」 （医師）「息吸うと痛い？」（患者）「大きく吸うと痛い」（医師）「これ痛みます？」（患者）「痛い」 9月15日(月)は3連休最終日。体調不良を訴える人が駆け