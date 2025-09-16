◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)フィリーズはドジャースに延長戦で勝利し、ナ・リーグ東地区優勝を決めました。今季メジャーの全地区を通じて優勝1番乗りとなっています。ナ・リーグ東地区はこの日90勝目をマークした首位フィリーズが2年連続の地区優勝。2位メッツが9月に8連敗を喫したこともあり、12.5ゲーム差をつけて優勝を決めました。小笠原慎之介投手の所属するナショナルズは勝率.413