県内で発生した交通事故の場所や時間などをインターネット上で見ることができる県警察本部のマップがリニューアルし、16日運用が始まりました。県警の担当者は「通学路などの安全確認にも役立ててもらいたい」と話しています。新たに「ココジコ」と名付けられリニューアルしたのは、県警察本部のホームページで公開されている交通事故発生状況マップです。秋の全国交通安全運動が今月21日に始まるの