秋田市の沼谷市長は計画を白紙にした外旭川地区のまちづくり事業について、民間の事業者に対し「市の経済にプラスでオンリーワンの内容にすること」などを求め、その案を踏まえて今後について判断する考えを示しました。また、秋田市は大森山動物園の入園料を値上げする方向で検討していることを明らかにしました。16日、一般質問が始まった秋田市議会。沼谷市長「私も新たな時代の明かりを灯せるよう誠実に市政に向き合って