ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、9月17日（水）から、秋の装いのスヌーピーや仲間たちをデザインしたアイテムを、全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗および公式オンラインストアで発売する。【写真】機能性抜群！『PEANUTS』×「Afternoon Tea LIVING」コラボ商品一覧■かわいい＆便利アイテムが充実今回登場するのは、“Warmer Winter PEANUTS”をテーマに、