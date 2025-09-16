福岡県大牟田市を舞台にした心温まる映画「オオムタアツシの青春」の上映会が、10月23日と28日に同市のセントラルシネマ大牟田で開催される。2025年1月に北九州市で初開催され、大きな反響を呼んだ「脳活シネマ」の第2弾で、来場者全員に参加特典がある。「オオムタアツシの青春」は、人生につまずいた大人たちと病を抱える少女との出会いから生まれる絆を描いた感動作。偶然の出会いが人を変え、希望へとつながっていく、心