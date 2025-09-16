＜プロコア選手権最終日◇14日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞【画像】ブレンドセットで『T250』の3番アイアンを採用米国アクシネット社が、スコッティ・シェフラーの今季6勝目で幕を閉じた「プロコア選手権」のツアーレポートを更新し、ゴルフボール使用率「79％」を報告。また、世界アマチュアゴルフランキング1位で4位タイに入った、ジャクソン・コイブン（オーバーン大学）の使用ギア