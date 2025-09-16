いよいよ来週に迫った欧米対抗戦「ライダーカップ」は、ニューヨーク近郊のロングアイランドにあるベスページ・ブラックCで開催される。ゴルフ界屈指の人気イベントには大ギャラリーが詰めかけ、当然ながら多くのファンがホームの米国チームに声援を送る。その一方で、欧州チームには激しいヤジが飛ぶことも予想されている。【写真】マキロイがタイガーの元キャディに激怒？過去に同コースで行われた「全米オープン」では、セルヒ